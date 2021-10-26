“استثمر مبلغاً من المال لوالدته فخسر.. هل يُعد ربا إذا أعاده من ماله الخاص؟.. “السليمان” يجيب

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، حكم من استثمر مالا لوالدته وخسره، فقام بإرجاعه من ماله الخاص، وهل هو من الربا المحرم أم لا.
ووجه أحد الأشخاص تساؤلا للسليمان أفاد فيه بأن والدته أعطته مالا لاستثماره فخسره، ويريد أن يعطيها من حقه مبلغا أكثر من الأموال حتى لا تحزن وتتكدر، حيث ذكر عضو هيئة كبار العلماء أن هذا الفعل هو من قبيل الإحسان والبر للوالدة بتعويضها عما حصل من خسارة.
وأشار إلى أن المحظور في هذه الأمر أن يكون هناك اشتراط قبل أخذ الأموال يتعلق بأخذ نسبة معينة من الأرباح، أما محاولة تعويض الأم ورفع الحزن عنها وإدخال السرور عليها، فلا بأس في ذلك. وفق “أخبار 24”.
فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
(استثمر مبلغاً من المال لوالدته فخسر ، فهل إذا أرجع لها أموالها من ماله الخاص يُعتبر من الربا ؟) pic.twitter.com/QSr8goHc2h
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) October 26, 2021