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أخبار محلية > أمير عسير يكرم مواطنَين أحدهما تنازل عن حقه لوجه الله والآخر نقل لسموه موقفًا إنسانيًّا عن محافظ طريب
26/10/2021   12:02 م

أمير عسير يكرم مواطنَين أحدهما تنازل عن حقه لوجه الله والآخر نقل لسموه موقفًا إنسانيًّا عن محافظ طريب

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كرم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال مواطنين، وذلك خلال ترؤسه اجتماع المشهد الحضري الـ44 بثانوية الملك عبدالعزيز بمحافظة بالنماص.

وأوضحت إمارة المنطقة أن الأمير تركي بن طلال كرم المواطن “سراج بن كردم القحطاني”، تقديرًا لقبوله شفاعة سموه في مجلـس للصلح بعد تعرضه في لحظة غضب لاعتداء مـن أحد المواطنين، حيث تم عرض شفاعة سموه، فما كان منه إلا أن تنازل عن كل شروطه مستجيبا للشفاعة راغبًا فيما عند الله من الأجر والثواب.

وأضافت أن أمير المنطقة كرم أيضا المواطن “علي بن ناصر آل أبو صبار”، تقديرا لموقفه النبيل بصفته أنموذجا في قيمة الوفاء، حيث نقل لسموه ما قام به محافظ طريب محمد بن عامر من موقف إنساني بعد استيقافه في إحدى النقاط الأمنية بالمحافظة خلال حظر التجول، حيث تفهم المحافظ أسباب خروجه وقت الحظر ليتم السماح له وقبول الأسباب التي أدت إلى ذلك.

تركي بن طلال

وفق “أخبار 24”.

أمير عسير يكرم مواطنَين أحدهما تنازل عن حقه لوجه الله والآخر نقل لسموه موقفًا إنسانيًّا عن محافظ طريب

أخبار محلية
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