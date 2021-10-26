وزير التعليم يفتتح المؤتمر والمعرض التقني التاسع ويرعى توقيع عدد من الاتفاقيات

افتتح وزير التعليم، حمد آل الشيخ، يوم أمس (الإثنين)، المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع “STCEX2021” الذي نظمته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأكد، خلال المؤتمر، أن المؤسسة تستهدف قبول 33% من خريجي الثانوية العامة في عام 2025م، و40% في 2030م، لافتا إلى أن هناك 4 مؤشرات لنجاح أي منظومة تدريب تقني ومهني، منها تلبية احتياجات سوق العمل من الوظائف التقنية والمهنية، وتشجيع ريادة الأعمال والإبداع والابتكار في المجالات الواعدة.
وأضاف أن المؤشرات تتضمن أيضا تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والمنافسة عالمياً، منوهًا بأن المؤتمر والمعرض التقني السعودي يهدف إلى الخروج بتوصيات لتطوير القوى البشرية، وتحسين البرامج والمناهج في مجال التدريب التقني والمهني.
يذكر أن وزير التعليم شهد أيضا توقيع 3 اتفاقيات بين المؤسسة وشركة الحكير للتجزئة وجمعية الجوف للطاقة المتجددة وشركة أبرالين المحدودة من قطاع الطهي، كما افتتح المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يستعرض أحدث التقنيات التدريبية والهندسية.
وفق “أخبار 24”.