“الزكاة”: 3 حالات لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع جهات حكومية

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن 3 حالات لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
وأوضحت أن تعديلات آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من 1 نوفمبر المقبل، لا تشمل، التوريدات التي تتم بين منشأة وأخرى، وكذلك التوريدات التي تتم بين المنشآت والأفراد، والتوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة حكومية.
يذكر أن الهيئة أعلنت في العاشر من أغسطس الماضي، موافقتها على تعديل أحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة، لافتة إلى أنه سيبدأ العمل بهذا التعديل ابتداءً من 1 نوفمبر القادم. وفق “أخبار 24”.