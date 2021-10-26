دراسة علمية: هذا الهرمون يتحكم في حجم “الكرش”

كشف باحثون وأطباء عن هرمون يتحكم في حجم “الكرش”، مؤكدين أن انخفاض هذا الهرمون يرتبط بارتفاع ضغط الدّم ومخاطر الإصابة بالسكري وزيادة دهون البطن.
وأوضح تقرير نشره موقع “Eat This Not That”؛ المعني بشؤون التغذية نقلا عن دورية علمية، أن السيطرة على إفراز هرمون “الغريلين” والمعروف بهرمون الشهية كونه المسؤول عن إرسال إشارات الشعور بالجوع إلى المخ، يمكن أن يساعد على تقليل دهون البطن.
وأجرى الباحثون دراسات على نحو 300 شخص يعانون السمنة حيث تبين أنه كانت لديهم مستويات هرمون “غريلين” منخفضة مقارنة بتلك الموجودة في أجسام الأشخاص أصحاب الوزن الطبيعي.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض هرمون غريلين يرتبط أيضا بارتفاع ضغط الدّم وزيادة نسبة الدهون في البطن، فضلاً عن ارتفاع نسبة الدهون في الجسم بشكل عام ومخاطر الإصابة بداء السكري.
من جانبها، قالت الباحثة الرئيسية في الدراسة وأستاذ مساعد متخصص في التغذية بجامعة هارفارد “إيريس شاي” إن نتائج الأبحاث تشير إلى أن فقدان الوزن في حد ذاته يمكن أن يغير مستويات هرمون الغريلين بطريقة إيجابية ويقلل من المخاطر الصحية مثل الإصابة بمرض السكري أو أمراض التمثيل الغذائي الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وتضيف دكتور شاي أنها وزملاءها الباحثين لاحظوا أيضًا فوائد من حيث صحة الأمعاء وتقليل الدهون في الكبد، والتي تعد ضرورية أيضًا لتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.
وتوضح شاي أنه عندما يكون كل من هرموني “الغريلين” والليبتين؛ المعروف بهرمون الشبع، في مستويات مناسبة وعلى المسار الصحيح بعد فقدان الوزن، فإن الجسم يميل إلى التحكم بشكل أفضل في الشعور بالشبع والجوع، مما يحسن التمثيل الغذائي بشكل عام، وبالتالي التحكم في دهون البطن.