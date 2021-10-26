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أخبار محلية > بالفيديو.. ولي العهد يحضر أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض
26/10/2021   6:26 م

بالفيديو.. ولي العهد يحضر أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض

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حضر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض.

وتتناول المبادرة، وهي بعنوان “تجربة إعادة النظر: عميل المستقبل”، التجارة الإلكترونية وسعي الشركات لتطوير أعمالها، وتحدث المشاركون عن موضوع التدخل في الأوامر المتعلقة بالتطبيقات الإلكترونية المتنوعة.

وأشاروا إلى أن المتاجر الإلكترونية ستتوسع مستقبلاً في تطبيقاتها عبر الإنترنت بحوالي 30%، لافتين إلى أن المملكة بدأت في التوسع في أعمالها؛ بهدف القرب من العميل من خلال برامج وتطبيقات تقنية متنوعة خاصة بالمستهلك.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ولي العهد يحضر أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض

أخبار محلية
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