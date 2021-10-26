بالفيديو.. ولي العهد يحضر أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض

حضر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض.
وتتناول المبادرة، وهي بعنوان “تجربة إعادة النظر: عميل المستقبل”، التجارة الإلكترونية وسعي الشركات لتطوير أعمالها، وتحدث المشاركون عن موضوع التدخل في الأوامر المتعلقة بالتطبيقات الإلكترونية المتنوعة.
وأشاروا إلى أن المتاجر الإلكترونية ستتوسع مستقبلاً في تطبيقاتها عبر الإنترنت بحوالي 30%، لافتين إلى أن المملكة بدأت في التوسع في أعمالها؛ بهدف القرب من العميل من خلال برامج وتطبيقات تقنية متنوعة خاصة بالمستهلك.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يحضر أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض.#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#الاستثمار_في_الإنسانية#واس pic.twitter.com/869B1CK9VB
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 26, 2021
وفق “أخبار 24”.