“العدل”: 18 ألف خدمة إلكترونية قُدمت للمحامين.. وهذه أبرزها

كشفت وزارة العدل عن أن بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز” قدمت نحو 18 ألف خدمة إلكترونية متنوعة للمحامين منذ إتاحة الخدمات الإلكترونية لهم عبر البوابة وحتى اليوم.
وأوضحت الوزارة أن عدد الطلبات الخاصة بتراخيص المحاماة التي استقبلتها بوابة ناجز بلغت 4.5 ألف طلب، بينما بلغ عدد الطلبات المقدمة بواسطة المتدربين أكثر من 12 ألف طلب، فيما بلغت الطلبات الواردة من الممثلين النظاميين -موظفي الإدارات القانونية في الشركات- أكثر من ألف طلب.
وتوفر الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمحامين والمتدربين، منها خدمة طلب ترخيص محاماة، وخدمة طلب تجديد ترخيص محاماة، وخدمة قيد محام متدرب جديد، وخدمة انتقال محام متدرب من محام إلى محام آخر والحصول على شهادة تعريف للمحامي المتدرب حديثة وإلكترونية.
وتتيح الوزارة خدمة الاستعلام عن المحامين المعتمدين المصرح لهم بالعمل مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحامي والمدينة، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة لخدمات المحامين، وخدمة طلب تحديث بيانات محام، والمتدربين لدى محام وتشمل عرض قائمة بالمتدربين لدى المحامي وإضافة متدرب أواستبعاده أو إخلاء طرفه.
وفق “أخبار 24”.