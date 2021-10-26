شاهد.. إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب وضبط مستقبليها في جدة والرياض

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب 5.2 مليون قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي.
وصرح المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أسفرت عن القبض على مستقبلي الشحنة بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم مقيمان من الجنسية الأردنية ومقيم من الجنسية السورية.
وأكد الرائد النجيدي، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
إحباط مخطط إجرامي لتهريب (5,246,000) قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والقبض على المتورطين فيها.
#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/bV1hmqAkFi
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 26, 2021
وفق “أخبار 24”.