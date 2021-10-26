نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > شاهد.. إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب وضبط مستقبليها في جدة والرياض
26/10/2021   6:25 م

شاهد.. إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب وضبط مستقبليها في جدة والرياض

+ = -
846

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب 5.2 مليون قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أسفرت عن القبض على مستقبلي الشحنة بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم مقيمان من الجنسية الأردنية ومقيم من الجنسية السورية.

وأكد الرائد النجيدي، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة

إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة

إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة

إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة

إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب وضبط مستقبليها في جدة والرياض

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885181671.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.