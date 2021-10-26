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أخبار محلية > صورة جوية توضح حجم التوسعة في ملاهي “ونتر وندرلاند”.. ومصورها يروي التفاصيل
26/10/2021   9:40 م

صورة جوية توضح حجم التوسعة في ملاهي “ونتر وندرلاند”.. ومصورها يروي التفاصيل

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة جوية لـ”ونتر وندرلاند” في الرياض تظهر حجم التوسعة التي تم العمل عليها هذا العام.

وقال المصور علي بن عطية إن الصورة تم التقاطها قبيل المغرب بساعة بواسطة طائرة “درون” مساء يوم الجمعة الماضي، وقد أظهرت حجم التوسعة التي شهدتها ملاهي “ونتر وندرلاند”.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه أعلنت في وقت سابق عن زيادة عدد الألعاب في ملاهي “ونتر وندرلاند” واتساع مساحتها لتصبح أكثر من 376 ألف متر مربع، بزيادة بلغت 40% عمّا كانت عليه في الموسم السابق. وفق “أخبار 24”.

ويصل عدد الألعاب المخصصة للكبار إلى 51 لعبة، منها: “سكاي لوب” و”بيت الرعب”، و”حلبة التزلج”، وتبدأ أسعار التذاكر من 55 ريالا إلى 110 ريالات.

صورة جوية توضح حجم التوسعة في ملاهي “ونتر وندرلاند”.. ومصورها يروي التفاصيل

أخبار محلية
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