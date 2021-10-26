بينها جرائم سطو مسلح وحيازة مخدرات.. “الأمن العام” يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام، اليوم (الثلاثاء)، عددًا من الجرائم التي باشرها وألقى القبض على مرتكبيها على مدار الأيام الماضية.
وتضمنت العمليات القبض على 5 مواطنين قاموا بمشاجرة جماعية في طريق عام نتيجة خلاف بينهم، وقام أحدهم بدهس متعمد لأحد أطراف المشاجرة في الرياض.
كما قُبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في منطقة عسير، قاما بإتلاف جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.
وفي المدينة أُلقي القبض على 6 مواطنين قاموا بالسطو على محل تجاري بسلاح أبيض، وسلب مبلغ مالي، كما ألقي القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية قام بسرقة مبلغ 45 ألف ريال من خزينة أحد المحال التجارية. وفق “أخبار 24”.
وفي الرياض قُبض على مواطن ظهر عبر مقطع فيديو وهو يتباهى بحيازة مواد مخدرة وممنوعات وسلاح ناري، وإطلاق النار في الهواء، وتوثيق ذلك ونشره.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/csKtbUlYqA
— الأمن العام (@security_gov) October 26, 2021