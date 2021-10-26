رئيس “نيوم”: المدينة ستكون لها قوانين وتشريعات خاصة بها.. ولدينا 1200 موظف لتنفيذ المشروع

أوضح الرئيس التنفيذي لنيوم، نظمي النصر، أن نيوم أُوجدت لتكون اقتصادًا مستقلا، مبينًا أنه تم بناؤها من قبل 16 قطاعاً وسوف تقودها التقنية، مؤكدًا أن نيوم سيكون لها قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها.
وأضاف، خلال جلسات أعمال النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أن مدينة نيوم تسابق الزمن للتخطيط وتسريع الاستثمار الجريء والاستثمارات الأخرى، مشيرا إلى أنه سيحاول زيادة الشركات والاستثمارات الجريئة للمئات من الشركات.
وأشار إلى أن هناك خطة للتوسع في نيوم من خلال إدراج العديد من الشركات، لافتًا إلى أنه يوجد 1200 موظف يعملون ويعيشون في نيوم ويستعدون لمرحلة تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالمشروع. وفق “أخبار 24”.
فيديو | رئيس نيوم نظمي النصر:
نسابق الزمن للتخطيط و الاستثمار الجريء في نيوم#الإخبارية#FII5#ولي_العهد_في_مستقبل_الاستثمار pic.twitter.com/7zLXlQXZFk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2021
فيديو | رئيس نيوم نظمي النصر:
ستكون لمدينة نيوم قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها #الإخبارية#FII5#ولي_العهد_في_مستقبل_الاستثمار pic.twitter.com/fVLdWJXhqT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2021