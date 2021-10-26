نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > رئيس “نيوم”: المدينة ستكون لها قوانين وتشريعات خاصة بها.. ولدينا 1200 موظف لتنفيذ المشروع
26/10/2021   9:40 م

رئيس “نيوم”: المدينة ستكون لها قوانين وتشريعات خاصة بها.. ولدينا 1200 موظف لتنفيذ المشروع

+ = -
573

أوضح الرئيس التنفيذي لنيوم، نظمي النصر، أن نيوم أُوجدت لتكون اقتصادًا مستقلا، مبينًا أنه تم بناؤها من قبل 16 قطاعاً وسوف تقودها التقنية، مؤكدًا أن نيوم سيكون لها قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها.

وأضاف، خلال جلسات أعمال النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أن مدينة نيوم تسابق الزمن للتخطيط وتسريع الاستثمار الجريء والاستثمارات الأخرى، مشيرا إلى أنه سيحاول زيادة الشركات والاستثمارات الجريئة للمئات من الشركات.

وأشار إلى أن هناك خطة للتوسع في نيوم من خلال إدراج العديد من الشركات، لافتًا إلى أنه يوجد 1200 موظف يعملون ويعيشون في نيوم ويستعدون لمرحلة تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالمشروع. وفق “أخبار 24”.

رئيس “نيوم”: المدينة ستكون لها قوانين وتشريعات خاصة بها.. ولدينا 1200 موظف لتنفيذ المشروع

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885181710.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.