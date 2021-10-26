بعنوان ( صناعة الخبر) تعليم الخرج ينظم برنامجاً تدريبياً للمنسقين الإعلاميين في المدارس

الإعلام والاتصال_فواز الجليفي :
برعاية مدير التعليم في محافظة الخرج، د. خالد بن عبد الله العتيبي، نفذت إدارة الإعلام والاتصال بالتعاون مع التدريب التربوي بالإدارة صباح اليوم الثلاثاء برنامجاً تدريبيا موجها لمنسقي ومنسقات الإعلام في المدارس، بعنوان (صناعة الخبر) نفذه المحاضر والمدرب الأستاذ/ عبد الله بن عمر العميرة. البرنامج نفذ حضوريا للمنسقين الإعلاميين (بنين) في المرحلتين المتوسطة والثانوية، في حين تم بثه عن بعد لمنسقي المرحلة الابتدائية بنين، ومنسقات مدارس البنات في جميع المراحل. تناول البرنامج محاور متعددة منها: مواصفات الصحفي، وفنون العمل الصحفي، وأنواع الأخبار وضوابطها، كما شمل البرنامج تأثير الأخبار وأنواع الرأي العام، وطرق التعامل مع الإعلام المضاد، وصناعة الخبر في الميدان التعليمي.
يذكر أن هذا البرنامج يعد أحد البرامج التدريبية التطويرية التي تسعى إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الخرج (بنين/ بنات) لتقديمها للمنسقين الإعلاميين والمنسقات الإعلاميات في المدارس، بهدف إكساباهم المعارف والخبرات التي تمكنهم من أداء مهامهم الإعلامية بصورة مثالية .
في ختام الدورة كرم مدير قسم التدريب الأستاذ : عبدالله الجميعة المدرب عبدالله بن عمر العميرة نظير جهوده ومبادرته في تقديم الدورة .