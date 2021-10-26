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أخبار محلية > “النقل” تحذر من الانسياق وراء رسائل احتيال عبر البريد الإلكتروني
26/10/2021   9:40 م

“النقل” تحذر من الانسياق وراء رسائل احتيال عبر البريد الإلكتروني

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حذّرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم (الثلاثاء)، من التعامل مع رسائل تصل لبعض المستفيدين عبر البريد الإلكتروني، تطلب دفع مبالغ مالية كرسوم لتسلم طرود بريدية من منافذ الشحن.

وأكدت أن الرسائل التي تصل للبعض عبر البريد لا تمتّ للوزارة بصلة، وأنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مهيبة جميع المستفيدين إلى ضرورة عدم الانجراف خلف هذه الرسائل التي تستهدف الاحتيال على الجمهور.

ونبهت الوزارة الجميع بأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك من خلال المنصات الرقمية التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية والبريد الإلكتروني للوزارة. وفق “أخبار 24”.

“النقل” تحذر من الانسياق وراء رسائل احتيال عبر البريد الإلكتروني

أخبار محلية
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