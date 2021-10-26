يخفق القلب وتتسارع ضرباته في الوضع الطبيعي عند بذل مجهود كبير، كممارسة التمارين الرياضية والجري، فيما يعاني البعض من ضربات القلب السريعة دون بذل أي مجهود، والتي تنبئ أحياناً بوجود مشكلة صحية.
كما تتسارع ضربات القلب في الوضع الطبيعي أحياناً عند بعض الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم، وفرط نشاط الغدة الدرقية، واضطراب مستويات المعادن في الدم، ومرض السكري، وانخفاض كمية السوائل في الجسم.
وإليك أسباب ومضاعفات ضربات القلب السريعة دون بذل مجهود:
أسباب التسارع غير المبرر لضربات القلب
قد تأتي ضربات القلب السريعة للشخص السليم كاستجابة من الجسم للإجهاد العاطفي بسبب زيادة إفراز هرمونات الأدرينالين والإبينفرين، وذلك في حالة التوتر أو القلق أو الغضب أو الخوف، كما تحدث في حالة الإفراط في تناول الكافيين، أو تناول أكثر من 400 ملليغرام يومياً من المنبهات كالقهوة والشاي أو المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
كما تحدث زيادة معدل ضربات القلب وعدم انتظامها، بمقدار 10-15 نبضة لكل دقيقة عند الإفراط في التدخين وزيادة معدل النيكوتين في الدم.
ويرافق تناول بعض الأدوية أيضاً زيادة في معدل ضربات القلب، ومنها: “المضادات الحيوية، ومزيلات الاحتقان، وأدوية قصور الغدة الدرقية، ومضادات الاكتئاب، وبعض المكملات الغذائية كالجينسينغ والناردين، والمنشطات المسببة للإدمان مثل الكوكايين والأمفيتامين”.
مضاعفات ارتفاع معدل ضربات القلب
ويترتب على ارتفاع معدل ضربات القلب حدوث بعض المضاعفات، مثل: “الإغماء، والسكتة الدماغية، وفشل القلب، والموت المفاجئ”، وينصح الأطباء والمختصون بتجنّب مسببات ارتفاع معدل ضربات القلب والإقلاع عن التدخين والمنشطات وعدم تناول أدوية دون استشارة الطبيب.
وفق “أخبار 24”.