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أخبار محلية > محافظ “البنك المركزي”: المملكة بدأت فكرة العملات الرقمية منذ عامين.. وستكون ضمن نظامها المصرفي
26/10/2021   9:41 م

محافظ “البنك المركزي”: المملكة بدأت فكرة العملات الرقمية منذ عامين.. وستكون ضمن نظامها المصرفي

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استعرض محافظ البنك المركزي فهد المبارك، اليوم (الثلاثاء)، ملامح مستقبل العملات الرقمية في النظام المصرفي بالمملكة ودول منطقة الخليج العربي.

وأوضح، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة بالمملكة، أن المملكة قد بدأت قبل عامين قبول شركات التقنية المالية، موضحًا أن عددًا منها قد بدأ بالفعل العمل في الدفع المالي والتأمين وغيرهما.

وأكد أن المملكة قد بدأت فعليًا تجربة مع عدد من الشركاء، تتمثل في إصدار العملات الرقمية من البنوك المركزية، موضحًا أن هناك نظامًا للعملات الرقمية موجود حاليًا بالمنطقة العربية.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن المملكة تسعى للخروج ببنك مركزي رقمي منخفض التكاليف، يحاكي العمليات الرقمية ويكون له سيولة مالية حقيقية محتفظ بها، لافتًا إلى أن العملات الرقمية الحالية تشكل خطورة بتعاملاتها المشبوهة وعدم وجود ضامن لها. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أهمية إيجاد أشكال متعددة من الدفاعات لأنظمة العملات الرقمية، والتي تزيد من الموثوقية وتحمي المصالح، ما يسمح بتواجد العملات الرقمية مع الأنظمة المالية الموجودة حاليًا، ومن ثم سيبقى النظام الأفضل.

محافظ “البنك المركزي”: المملكة بدأت فكرة العملات الرقمية منذ عامين.. وستكون ضمن نظامها المصرفي

أخبار محلية
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