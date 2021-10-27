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أخبار محلية > مترجم الملك فيصل يروي أغرب مراسم استقبال شاهدها.. وموقفاً محرجاً له مع الملك بسبب نقود معدنية
27/10/2021   12:32 م

مترجم الملك فيصل يروي أغرب مراسم استقبال شاهدها.. وموقفاً محرجاً له مع الملك بسبب نقود معدنية

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روى نائب رئيس المراسم الملكية سابقاً الشيخ منصور الخريجي، أغرب مراسم استقبال شاهدها برفقة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله، في أوغندا.

وقال الخريجي في لقائه ببرنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، إن الملك فيصل قام بجولة في قارة أفريقيا، وعندما وصلوا إلى أوغندا بعد سفر طويل، تطلبت المراسم هناك أن يقف الملك ليحيي الجموع بين آن وآخر، مبيناً أنه كان يترجم ما يقال للملك.

وأضاف أنه تمت دعوة الملك إلى أحد نوادي السيدات المسلمات، موضحاً أن المكان كان متواضعاً وعندما دخلوا بدأت النساء يغنين أمامهم بسورة من القرآن الكريم، لكي يثبتوا أمام الملك أنهن يهتممن بشأن المسلمين، الأمر الذي دفعه للضحك، ولكنه لم يفعل.

وحول الموقف المحرج الذي تعرّض له أمام الملك فيصل، أوضح أنه بسبب سقوط “النقود المعدنية” من جيبه كلما تحرك أثناء اجتماعهم مع سفراء دولة أجنبية، مشيراً إلى أن الملك بنهاية الاجتماع قال له: “لم قروشك”.

وفق “أخبار 24”.

مترجم الملك فيصل يروي أغرب مراسم استقبال شاهدها.. وموقفاً محرجاً له مع الملك بسبب نقود معدنية

أخبار محلية
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