شاهد.. آراء المواطنين والمواطنات في توفير البنوك لقروض طلابية للراغبين بالدراسات العليا

اجتمعت آراء المواطنين والمواطنات حول توفير البنوك لقروض طلابية للراغبين في تكملة الدراسات العليا، وإتاحة الفرص المناسبة لهم.
وأوضح المواطنون خلال تقرير بثته قناة “الإخبارية”، أن فكرة تقديم البنوك قروضاً للطلاب جيدة، كونها تحفزهم على تكملة دراساتهم العليا بكل يسر وسهولة، فضلاً عن أنها ترفع من المستوى العلمي والتعليمي لديهم، الأمر الذي سيمكنهم من الحصول على وظائف مناسبة لهم.
ولفتوا إلى أن البنوك تحصل على مبالغ كبيرة من الأرباح وجاء دورهم لتقديم العون لأبناء الوطن، وتحفيزهم مادياً ومعنوياً؛ من أجل أن يعودوا مؤهلين للإدارة والقيادة في جميع الوظائف التي تعود بالنفع على المجتمع ككل.
#سؤال_اليوم | ما رأيك في توفير البنوك لقروض طلابية للراغبين بالدراسات العليا؟ #الإخبارية pic.twitter.com/MuR4qOG7bc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2021
وفق “أخبار 24”.