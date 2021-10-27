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أخبار محلية > الشيخ المنيع يوجه نصيحة لمَن يشعر بالخوف من المـوت والمرض وفقدان الأزواج
27/10/2021   12:35 م

الشيخ المنيع يوجه نصيحة لمَن يشعر بالخوف من المـوت والمرض وفقدان الأزواج

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وجّه عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، نصيحةً لسيدة قالت إنها تشعر بالخوف من المـوت والمرض وفقدان الزوج والأولاد، وذلك رداً على سؤال لها.

ونصح الشيخ المنيع خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، السيدة بضرورة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والمداومة على الأوراد صباحاً ومساءً، والدعاء لزوجها ولأولادها بدوام الصحة والعافية، وترك وساوس الشيطان، مشيراً إلى أن الشخص الذي علاقته بربه قوية سيجد ما يسره في الدنيا والآخرة.

وأضاف أن الإنسان يجب أن يكون ظنه بالله حسناً، وألا يستشعر إلا الخير، ويتقبل أقدار الله جل وعلا بنفس راضية واحتساب، مبيناً أن ما قدّره الله سيكون سواء كان الشخص في طمأنينة أو خوف، مستشهداً بقول الله وتعالى: “كل من عليها فـان”.

ولفت إلى أن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بإخفاء الأجل، ليكون لدى الشخص أمل في الحياة، مشيراً إلى أن الشخص إذا علم بأجله لتحطمت نفسيته من كثرة التفكير.

وفق “أخبار 24”.

الشيخ المنيع يوجه نصيحة لمَن يشعر بالخوف من المـوت والمرض وفقدان الأزواج

أخبار محلية
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