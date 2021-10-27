كل ما تريد معرفته عن “نزلات البرد”.. وما أعراضها وطرق العلاج منها

قالت مدينة الملك فهد الطبية، إن نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الأنف والحلق، ويتعافى منها المصاب خلال فترة من أسبوع إلى أسبوعين.
وأوضحت أن أعراض نزلات البرد تشمل انسداد أو سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والصداع، والشعور بآلام في العضلات، والسعال أو العطاس، والشعور بحمى خفيفة.
وأكدت أنه يجب مراجعة الطبيب في حال كانت هناك أعراض شديدة، مثل وجود ارتفاع في درجات الحرارة، أو استمرار الحمى، أو وجود ضيق في التنفس.
وأضافت أنه للعلاج من نزلات البرد، لا بد من الحصول على قسط كافٍ من النوم، والإكثار من شرب السوائل، وينصح كذلك بالغرغرة بالماء الدافئ، مشيرة إلى أن ذلك يساعد على التحسن. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن نزلات البرد قد تتشابه في الأعراض مع الإنفلونزا، لكن الإنفلونزا تختلف عنها في كونها أكثر حدة، حيث تصيب أجزاءً أخرى في الجسم غير الأنف والحنجرة.