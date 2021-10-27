نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طب وتداوي > كل ما تريد معرفته عن “نزلات البرد”.. وما أعراضها وطرق العلاج منها
27/10/2021   12:39 م

كل ما تريد معرفته عن “نزلات البرد”.. وما أعراضها وطرق العلاج منها

+ = -
703

قالت مدينة الملك فهد الطبية، إن نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الأنف والحلق، ويتعافى منها المصاب خلال فترة من أسبوع إلى أسبوعين.

وأوضحت أن أعراض نزلات البرد تشمل انسداد أو سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والصداع، والشعور بآلام في العضلات، والسعال أو العطاس، والشعور بحمى خفيفة.

وأكدت أنه يجب مراجعة الطبيب في حال كانت هناك أعراض شديدة، مثل وجود ارتفاع في درجات الحرارة، أو استمرار الحمى، أو وجود ضيق في التنفس.

وأضافت أنه للعلاج من نزلات البرد، لا بد من الحصول على قسط كافٍ من النوم، والإكثار من شرب السوائل، وينصح كذلك بالغرغرة بالماء الدافئ، مشيرة إلى أن ذلك يساعد على التحسن. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن نزلات البرد قد تتشابه في الأعراض مع الإنفلونزا، لكن الإنفلونزا تختلف عنها في كونها أكثر حدة، حيث تصيب أجزاءً أخرى في الجسم غير الأنف والحنجرة.

معلومات عن نزلة البرد

كل ما تريد معرفته عن “نزلات البرد”.. وما أعراضها وطرق العلاج منها

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885181773.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.