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أخبار محلية > مواطن يرفع دعوى قضائية ضد سيدة أعطاها جوالاً بغرض الزواج من ابنتها بجدة.. والمحكمة ترد الدعوى
27/10/2021   12:40 م

مواطن يرفع دعوى قضائية ضد سيدة أعطاها جوالاً بغرض الزواج من ابنتها بجدة.. والمحكمة ترد الدعوى

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رفع مواطن دعوى لدى المحكمة العامة بجدة، ضد سيدة مدعياً أنه أعطاها جوالاً من نوع آيفون قيمته 8 آلاف ريال على سبيل القسط، ولم تسدد منه شيئاً، وأدى اليمين على ذلك.

وأوضح المواطن وفقاً لـ”الوطن”، أنه لم يدوّن عقداً بينه وبين السيدة، واتفق معها على دفع قسط شهري قيمته 600 ريال، مطالباً بدفع جميع الأقساط التي حل أجلها دون سداد.

وأنكرت المدعى عليها ما قاله المواطن وأكدت أنها تلقت الجوال منه على سبيل الهدية، مبينةً أنه كان يتواصل مع ابنتها على سبيل الزواج، ويقوم بتوصيلها للعمل، وأدت اليمين على ذلك، مستغربة من رفعه قضية بعدما أهداها الجوال. وفق “أخبار 24”.

وأصدرت المحكمة حكماً قطعياً غير قابل للاستئناف برد الدعوى لوجود علاقة عمل بين المدعي والمدعى عليها، وصدق الأخيرة لإقرارها بتسلم الجوال دون وجود عقد بينهما، فضلاً عن تفريط المدعي في حقه لأنه لم يدون عقد بيع وفقاً للمتعارف عليه، كما أنه لم يظهر ما يدل على أنه أبرم سابقاً عقود البيع بالتقسيط.

مواطن يرفع دعوى قضائية ضد سيدة أعطاها جوالاً بغرض الزواج من ابنتها بجدة.. والمحكمة ترد الدعوى

أخبار محلية
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