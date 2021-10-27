حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء على مناطق المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وقال التقرير إنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.
وأضاف أن السماء يتوقع أن تكون غائمة جزئياً إلى غائمة وقد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.
وأوضح أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة ستكون نشطة خلال النهار، على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18- 38 كم/ ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي، تتحول خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20- 44 كم/ ساعة.
ولفت إلى أن ارتفاع الموج سيكون من نصف متر إلى متر ونصف، وقد يصل لمترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.
وبين أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14- 34 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.