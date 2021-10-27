“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار وسحب رعدية في عدة مناطق ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، تنبيهات بأمطار وسحب رعدية ممطرة بعدد من المناطق، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وقال المركز إن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، إلى جانب سيول وتساقط للبرد في بعض محافظات الباحة، وعسير وجازان وذلك من الساعة الـ12 ظهراً وحتى الـ8 مساء.
وأبان أن أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.
وأوضح أن عداً من المحافظات بمنطقتي المدينة المنورة، وحائل، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في المدينة المنورة الساعة الـ1 ظهراً وفي حائل الـ11صباحاً وتستمر فيهما حتى الـ8 مساءً. وفق “أخبار 24”.