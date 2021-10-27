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أخبار محلية > الشيخ “الفوزان” يوضح حكم صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس
27/10/2021   12:44 م

الشيخ “الفوزان” يوضح حكم صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، حكم صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل.

وأكد الشيخ “الفوزان” جواز الصلاة في هاتين الحالتين، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه بعض الصحابة ثم يخرج ويصلي بقومه.

ولفت إلى أن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يذهب فيصلي بقومه، لذا كان جائزًا صلاة المتنفل في هذه الحالة، لأن الصلاة مع الرسول هي الفريضة، أما في حالة الصلاة مع قومه فإنه هو “المتنفل” وقومه هم “المفترضون”.

وفق “أخبار 24”.

الشيخ “الفوزان” يوضح حكم صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس

أخبار محلية
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