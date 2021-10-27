وزير خارجية اليمن يوجه بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على تصريحات “قرداحي”

أعرب وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، عن رفضه التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، في أحد البرامج التلفزيونية حول الأزمة اليمنية.
وأعلن، مساء أمس (الثلاثاء)، أنه وجّه سفير بلاده في بيروت بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على التصريحات الصادرة عن “قرداحي”.
ووصف تصريحات الوزير اللبناني بأنها تعد خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي، ودعمه لكل القرارات العربية والأممية ذات الصلة.
يذكر أن “قرداحي” أعلن أن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم ضد الحرب باليمن، مدعيا أن السعودية والإمارات تعتديان على اليمن، الأمر الذي أثار موجة غضب ضده، كما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن تصريحات “قرداحي” مرفوضة ولا تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية. وفق “أخبار 24”.