44 شركة عالمية تختار الرياض مقراً إقليمياً لها.. وتتسلم تراخيصها

تسلَّمت 44 شركة عالمية اليوم (الأربعاء) تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وجرى تسليم تراخيص المقرات الإقليمية لممثلي الشركات العالمية خلال جلسة حوارية خلال فعاليات اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار، شارك فيها كل من وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد.
وقال خالد الفالح إن انضمام هذا العدد الكبير من الشركات إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، يدل على أن الرياض مدينة عالمية جاذبة للأعمال، والوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هذه الشركات أدركت الفرص الاستثنائية التي توفرها رؤية 2030، لافتاً إلى أنها قريبًا ستقطف ثمار هذه الفرص التي تأتي من خلال سلسلة من المبادرات التي صممت لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وأشار إلى أن المملكة شهدت خلال الأعوام الماضية زيادة تدفق استثمارات أجنبية مباشرة إلى الاقتصاد، متوقعاً تواجدًا أكبر للمستثمرين من شأنه أن يوسع من حجم الاستثمار في السوق المحلي.
ويعد المقر الإقليمي كيانا تابعا لشركة عالمية، يؤسس بموجب الأنظمة المطبقة بالمملكة لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروع الشركة والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.