شركة “vestas” تعلن قرب تشغيل إحدى أكبر مزارع الرياح بالمملكة ونقل مكتبها الإقليمي إلى الرياض

أعلن الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة شركة “vestas” الدنماركية لطاقة الرياح، هنريك أندرسن، اليوم (الأربعاء)، نقل المقر الإقليمي للشركة إلى المملكة.
وأكد “أندرسن”، خلال كلمته في جلسة الاستثمار في الاقتصاد الكربوني الدائري، أنه لا يوجد مكان أفضل من الرياض لنقل مكاتب شركته، خاصة لما تشهده من نهوض بالتقنية.
وأضاف أن الأشهر القليلة المقبلة ستبدأ الشركة في تشغيل إحدى أكبر “مزارع الرياح” في المملكة، لذا سيكون من المهم نقل مقر المكتب الإقليمي إلى الرياض.
يذكر أن ذلك جاء ضمن أعمال النسخة الخامسة من “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي انطلقت، يوم أمس (الثلاثاء)، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 2000 بعثة، و5 آلاف مشارك من صناع القرار.
فيديو | رئيس شركة vestas الدنماركية لطاقة الرياح يعلن نقل المقر الإقليمي للشركة إلى #المملكة #FII5#مبادرة_مستقبل_الاستثمار #الإخبارية pic.twitter.com/gYNHCN1QGW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 27, 2021
وفق “أخبار 24”.