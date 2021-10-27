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أخبار محلية > بالفيديو : رئيس “نيوم”: المشروع سيتحول لشركة قابضة.. وافتتاح المدينة الصناعية بعد شهر
27/10/2021   3:15 م

بالفيديو : رئيس “نيوم”: المشروع سيتحول لشركة قابضة.. وافتتاح المدينة الصناعية بعد شهر

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قال الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، نظمي النصر، إن المشروع سيتحول لشركة قابضة، كما سيتم افتتاح المدينة الصناعية بعد شهر.

وأضاف “النصر”، خلال حديثه بقناة “العربية”، أن المشروع حاليًا مجرد شركة إلا أنهم يستهدفون تحويله لشركة قابضة يندرج تحتها العديد من الشركات في كل القطاعات.

ولفت إلى أنه تم بالفعل البدء في الخطوات المحققة لهذا الهدف، ومنها توقيع العديد من الاتفاقيات تحت أسماء هذه الشركات مع شركات أخرى عالمية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : رئيس “نيوم”: المشروع سيتحول لشركة قابضة.. وافتتاح المدينة الصناعية بعد شهر

أخبار محلية
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