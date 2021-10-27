حبستها بسبب كثرة خروجها.. تفاصيل جديدة حول واقعة احتفاظ أم بجثمان ابنتها لـ5 سنوات بالكويت

كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل جديدة حول واقعة تحفظ أم بالكويت على جثمان ابنتها المتوفاة منذ 5 سنوات، داخل دورة مياه في مقر سكن الأسرة بالسالمية، وهي الواقعة التي كشفها بلاغ تقدم به شقيق المتوفاة.
وأوضحت المصادر أن النيابة العامة بدأت مساء أمس (الثلاثاء)؛ التحقيق مع الأم وابنيها الاثنين حول ملابسات القضية، وأمرت النيابة العامة عقب انتهاء التحقيق الذي استمر لساعات بإخلاء سبيل الابن المبلغ، وحجز الأم وابنها الآخر لحين صدور تقرير الطب الشرعي حول سبب الوفاة.
وأبانت أن رجال المباحث والأدلة الجنائية عندما باشروا موقع الحادِثة وجدوا أن الأم عملت على إغلاق منافذ التكييف المركزي داخل الشقة حتى لا تتسرب الروائح إلى الخارج وتصل إلى بقية سكان البناية، مبينة وفقاً لصحيفة “القبس” الكويتية، أن الأم ركبت وحدات تكييف عديدة داخل الشقة حتى توفر نظاماً جيداً للتهوية والتبريد.
وأشارت إلى أن الأم ذكرت خلال التحقيق أن ابنتها المتوفاة كانت كثيرة الخروج من المنزل، وهو ما دفعها لحجز ابنتها في مكان داخل الشقة ومنعها من الخروج إلى الشارع نهائياً. وفق “أخبار 24”.
وقالت المصادر أن الأم أفادت بأنه في أحد الأيام عندما فتحت الباب لتقديم الطعام والشراب لابنتها في محبسها؛ فوجئت بها متوفاة داخل الحمام، وبسبب خوفها من المساءلة القانونية عن حبس ابنتها؛ تكتمت على الجريمة طيلة السنوات الماضية.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية استدعت والد الفتاة واستمعت لإفاداته حول القضية، حيث تبين أنه منفصل عن زوجته منذ عدة سنوات.
ولفتت المصادر إلى أن المحققين لاحظوا تصرفات غير طبيعية تصدر من الأم وابنيها الاثنين، خلال التحقيق معهم.