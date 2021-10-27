“الملاحة الجوية السعودية” تحصد جائزة التميّز والابتكار التقني على مستوى الشرق الأوسط

أعلنت جائزة التمييز والابتكار فوز شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، بجائزة التميز والابتكار التقني على مستوى الشرق الأوسط “فئة تقنية الطيران”، وسط تنافس مع أكثر من 50 شركة متخصصة في التقنية.
ويأتي فوز “الملاحة الجوية السعودية” لدورها المتميز في الابتكار التقني، من خلال ابتكار نظام إدارة الصيانة “MMS” والمصمم والمطور من قبل مهندسي وفنيي الشركة، ويسهم في إدارة صيانة الأنظمة الملاحية لأكثر من ألف جهاز ملاحي موزع على مساحة تزيد على مليوني كيلومتر مربع.
ويعمل النظام المبتكر على إدارة جميع عمليّات الصيانة التصحيحية والوقائية، والفحص الجوي ومراقبة الحالة البيئية المحيطة، والتحديث الفوري لمؤشرات الأداء على مدار الساعة.
وتُمنح هذه الجائزة لتكريم الشركات والشخصيات الرائدة في مجال الابتكار التقني، المتبنية للاستراتيجيات المبتكرة المعتمدة على التقنية. وفق “أخبار 24”.
وتسعى الشركة للمضي قُدمًا لتحقيق المزيد من النجاحات، ومواصلة مسيرتها للريادة في مجال خدمات الملاحة الجوية على جميع المستويات، في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني من القيادة الرشيدة.
يُذكر أن الشركة كانت قد حصلت على المركز الخامس عالمياً في جائزة السلامة، وحاصلة كذلك على شهادة الأيزو عن أنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ونظامي هندسة الصيانة ومعلومات الطيران، وأنهت مؤخراً مشروع توريد وتركيب الأنظمة الملاحية بمطار خليج “نيوم”، في إنجاز فريد خلال 77 يوماً فقط، وتنفذ حالياً عدداً من مشاريع الأنظمة الملاحية لعدد من مطارات المنطقة.
وتقوم الشركة بدور أساسي ومهم في تأمين وسلامة حركة الطائرات، وتقدم خدمات الحركة الجوية لجميع الطائرات العابرة لأجواء المملكة والمستخدمة لمطاراتها، من خلال أنظمة مدعومة بأجهزة ملاحية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة، لضمان عملها على مدار الساعة بكفاءة عالية.