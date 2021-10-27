رئيس شركة البحر الأحمر يكشف عن أسماء الفنادق العالمية التي ستستقبل السياح بالمشروع

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، جون باجانو، أن المشروع سيفتح أبوابه أمام السياح والزوار في نهاية عام 2022.
وكشف “باجانو”، خلال حديثه لقناة “العربية”، عن أسماء الفنادق العالمية التي ستستقبل السياح بالمشروع، وهي، “أكور” و”ماريوت” و”حياة”، و”جميرا”، و”سانت ريجيس”، و”فيرمونت”، و”إس إل إس”، و”رافلز”، و”جراند حياة”، و”إنتركونتيننتال “ومنتجع “سيكس سينسيز”.
وأشار إلى أن “جميرا” تعد شريكا عظيما في المشروع، حيث ستستثمر في العديد من الشواطئ في المنطقة، مبديًا سعادته باستقبال هذه العلامات التجارية في المشروع.
رئيس #مشروع_البحر_الأحمر يكشف لـ #العربية عن أسماء الفنادق العالمية التي ستستقبل الزوار نهاية العام المقبل.@TheRedSeaSA pic.twitter.com/fNNhRPikgS
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 27, 2021
وفق “أخبار 24”.