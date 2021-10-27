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أخبار محلية > رئيس شركة البحر الأحمر يكشف عن أسماء الفنادق العالمية التي ستستقبل السياح بالمشروع
27/10/2021   4:52 م

رئيس شركة البحر الأحمر يكشف عن أسماء الفنادق العالمية التي ستستقبل السياح بالمشروع

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، جون باجانو، أن المشروع سيفتح أبوابه أمام السياح والزوار في نهاية عام 2022.

وكشف “باجانو”، خلال حديثه لقناة “العربية”، عن أسماء الفنادق العالمية التي ستستقبل السياح بالمشروع، وهي، “أكور” و”ماريوت” و”حياة”، و”جميرا”، و”سانت ريجيس”، و”فيرمونت”، و”إس إل إس”، و”رافلز”، و”جراند حياة”، و”إنتركونتيننتال “ومنتجع “سيكس سينسيز”.

وأشار إلى أن “جميرا” تعد شريكا عظيما في المشروع، حيث ستستثمر في العديد من الشواطئ في المنطقة، مبديًا سعادته باستقبال هذه العلامات التجارية في المشروع.

وفق “أخبار 24”.

رئيس شركة البحر الأحمر يكشف عن أسماء الفنادق العالمية التي ستستقبل السياح بالمشروع

أخبار محلية
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