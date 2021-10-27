نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات “قرداحي”
27/10/2021   4:55 م

الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات “قرداحي”

+ = -
833

استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض الكويت لتصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي تجاه المملكة ودولة الإمارات.

وأعربت الوزارة في بيان عن استنكار ورفض الكويت الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة ودولة الامارات الشقيقتين والتي اتهم فيها البلدين الشقيقين باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه.

وأكدت أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافلا عن الدور المحوري الهام للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وفق “أخبار 24”.

الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات “قرداحي”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885181825.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.