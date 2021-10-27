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أخبار محلية > في موقف نبيل.. استشاري قلب ينتقل فجراً من أبها إلى محايل لإنقاذ مريضة في وضع حرج
27/10/2021   4:56 م

في موقف نبيل.. استشاري قلب ينتقل فجراً من أبها إلى محايل لإنقاذ مريضة في وضع حرج

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بادر استشاري أمراض وجراحة قلب بالسفر فجراً من مدينة أبها إلى مستشفى محايل عسير لإنقاذ حياة مريضة في حالة حرجة تعذر نقلها بالإسعاف بسبب توقف قلبها عدة مرات.

وأوضحت “صحة عسير” أن مستشفى محايل استقبل المريضة وهي في حالة إعياء شديد مع هبوط حاد في نبضات القلب، أدى إلى توقف القلب وعودته للعمل بعد إجراء إنعاش رئوي للمريضة. 

وأبانت أنه لخطورة حالة المريضة قرر الفريق الطبي نقلها على وجه السرعة إلى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض القلب بمدينة أبها، غير أنه تعذر نقل المريضة بسبب توقف القلب مرة أخرى. 

ولفتت إلى أن الفريق تواصل على الفور مع مدير مركز القلب بأبها وأبلغه بوضع الحالة وذلك لدراستها وإيجاد الحلول العاجلة واتخاذ القرار الطبي المناسب لإنقاذ حياتها. 

وقالت إنه في موقف نبيل بادر استشاري أمراض القلب الدكتور محمد الأحمري بالسفر بنفسه إلى حائل بشكل عاجل عند الساعة 1:30 صباحاً، وفور وصوله شرع في إجراء التدخلات الطبية اللازمة للحالة حيث تم تركيب منظم مؤقت لضربات القلب وتم ذلك بنجاح. وفق “أخبار 24”.

وأضافت “صحة عسير” أنه تم بعدها نقل المريضة إلى مركز القلب بأبها حيث جرى استكمال الخطة العلاجية، إلى أن غادرت المريضة إلى منزلها وهي بصحة جيدة. 

في موقف نبيل.. استشاري قلب ينتقل فجراً من أبها إلى محايل لإنقاذ مريضة في وضع حرج

أخبار محلية
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