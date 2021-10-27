صور .. “لوسيد إير” تخطف الأنظار في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

خطفت السيارة الكهربائية “لوسيد إير” الأنظار إليها خلال أعمال النسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، المقام حاليًا في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
ويأتي ظهور السيارة بالتزامن مع مشاركة شركة “لوسيد” للسيارات الكهربائية، والتي يعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر المساهمين فيها، في المنتدى الذي يشارك فيه 5 آلاف مشارك من صناع القرار حول العالم.
الجدير بالذكر أن سيارة “لوسيد إير” ظهرت لأول مرة في المملكة في عام 2018 خلال مشاركة الشركة في مبادرة مستقبل الاستثمار، ومن المقرر أن تبدأ الشركة بنهاية أكتوبر الحالي في تسليم سيارتها الجديدة للعملاء. وفق “أخبار 24”.
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