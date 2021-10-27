شاهد .. قصة “عائشة” التي تخطت عقبة التأتأة لتصبح عضواً بإمارة عسير

سلطت إمارة منطقة عسير الضوء على المواطنة “عائشة مقروي”، التي لم يمنعها “التلعثم” من عرض أفكارها أمام أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وصدر على إثر ذلك قرار بتعيينها في القسم النسائي بالإمارة.
ويأتي استعراض الإمارة لقصتها بالتزامن مع رعاية أمير المنطقة فعاليات اليوم العالمي للتأتأة بجامعة الملك خالد، والتي أدارت جلستها “عائشة” أمام عدد من الحضور.
وذكرت الإمارة أن “عائشة” تُعد نموذجًا حيًا للنجاح، وأصبحت شخصية ملهمة لفئة المتلعثمين بعدما وقفت أمام الأمير تركي بن طلال مستعرضة فكرتها عن إنشاء عيادة إلكترونية من خلال تطبيق إلكتروني لخدمة المتلعثمين دون الحاجة للذهاب إلى العيادة.
ورغم تلعثمها أثناء الحديث فإنها أكملت عرض فكرتها، وعلى إثر هذا الموقف الشجاع منها قرر أمير المنطقة تعيينها على الفور في القسم النسائي بالإمارة.
وأكدت “عائشة” أنها تعمل اليوم في إمارة عسير، وتقوم بدورها ضمن فريق عمل مميز، يهدف إلى خدمة الإنسان والمكان في هذه المنطقة.
#فيديو ||
ملهمة التأتأة في #عسير عائشة مقروي، تجسد أنموذجًا حيًا للنجاح وتستعرض تجربة تعيينها في القسم النسائي بإمارة المنطقة وتحولها إلى شخصية ملهمة لفئة المتلعثمين. pic.twitter.com/Bp5GwKrZHi
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) October 27, 2021
وفق “أخبار 24”.