وزير “الصناعة” يطلق برنامجاً لأتمتة 4 آلاف مصنع وخلق الوظائف النوعية للمواطنين

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن إطلاق برنامج يهدف لتحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وخلق الوظائف النوعية للمواطنين.
وأوضح، خلال مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم (الأربعاء)، أن فرص العمل في قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة في الوقت الراهن أفضل وأكثر من الفرص في الماضي، وسيخلقان فرصًا نوعية ومناسبة للشباب والشابات من أبناء وبنات الوطن.
وشدد على أهمية تزويد الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل بالمهارات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية في قطاعي الصناعة والتعدين، ودور برنامج تنمية القدرات البشرية في تحقيق ذلك.وفق “أخبار 24”.
وكشف أن التوجهات الاستراتيجية للوزارة تستند إلى مبدأ المرونة والتعافي والبحث عن فرص التطوير، من خلال تبني العديد من القطاعات، من بينها الصناعات الدوائية وصناعة اللقاحات.