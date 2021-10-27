“الخارجية” تستدعي السفير اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بعد تصريحات وزير الإعلام المسيئة للمملكة

إستدعت وزارة الخارجية، اليوم (الأربعاء)، سفير لبنان لدى المملكة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، بعد التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأوضحت الخارجية، في بيان لها، أنها تعبر عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.
وأكدت أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين. وفق “أخبار 24”.