“أمانة الرياض” توضح المخالفات التي ترصدها المراقبات في محلات التزيين النسائي

استعرضت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، بعض المخالفات التي ترصدها المراقبات في محلات التزيين النسائي.
وتضمنت أبرز تلك المخالفات استخدام واجهة تتيح رؤية من بالداخل، ووجود كاميرات داخل المنشأة، إلى جانب عدم توفير دورة مياه واحدة ومغسلة للأيدي على الأقل داخل المنشأة، ووجود أكثر من مدخل للمحل عدا مخرج الطوارئ.
وأضافت أن من بين المخالفات عدم وجود لوحة توضح منع دخول الرجال، وعدم توفير كرسي خدمة واحد على الأقل، واستخدام مساحيق ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تصنيع أو ابتكار خلطات لأغراض تجميلية أو طبية.
وتضمنت كذلك مخالفات اشتراطات حفظ وتخزين منتجات التجميل، وترك أدوات التجميل مكشوفة في غير وقت استخدامها، واستخدام منتجات تجميلية منتهية الصلاحية. وفق “أخبار 24”.