“الجبيل الصناعية” تحصد جائزة اليونسكو لأفضل مدينة تعلّم بالعالم

حققت مدينة الجبيل الصناعية، اليوم (الأربعاء)، جائزة اليونسكو العالمية لأفضل مدينة تعلّم بالعالم.
ومُنحت الجبيل الجائزة بعد تقدمها، بالتنسيق مع وزارة التعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بملف متكامل للمشاركة في الجائزة.
وتُمنح الجائزة لأفضل أعضاء شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم الذين أظهروا تقدمًا كبيرًا في تعزيز فرص التعليم والتعلم مدى الحياة للجميع.
وتُعدّ الجائزة تقديرًا ومكافأة للجهود المتميزة في تطوير مدن التعلم في المجتمعات حول العالم، لعرض أفضل الممارسات في تعزيز جودة التعليم وفرص التعلم مدى الحياة للجميع. وفق “أخبار 24”.