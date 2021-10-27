​رائحة جثـة مُقيم تثير استياء المراجعين في مستشفى بتبوك.. ولا تجاوب من “الصحة”

تركت إدارة الطب الشرعي بمنطقة تبوك جثـة مقيم من جنسية عربية مُمددة على سرير في قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد لمدة تجاوزت ثماني ساعات.
وأكدت مصادر لـ”أخبار 24″ أن المقيم توفي بعد تعرضه للضرب بقطعة حديد من مقيم آخر، وأُدخل الطوارئ عند الساعة ٧:٣٠صباحاً، وتوفي عند الساعة الواحدة ظهراً.
وأشار المصدر إلى أن إدارة المستشفى، ممثلة بالإدارة المناوبة، أبلغت إدارة الطب الشرعي بضرورة استلام الجثمان بعد أن استوفت جميع الإجراءات والخطابات لنقله من الطوارئ.
وأوضحت أن الطب الشرعي استلم الجثمان في تمام الساعة الثامنة مساء، أي بعد ثماني ساعات من الوفاة، حيث تسبب مشهد الجثة بقسم الطوارئ في استياء عدد من المراجعين بعد أن بدأت تفوح رائحة المتوفى داخل القسم.
من جانبها تواصلت “أخبار 24” مع المتحدث الرسمي لصحة تبوك، وطلب إرسال الاستفسار عن طريق الإيميل، والذي أُرسل قبل ثلاثة أيام، وبعد عدة محاولات للتواصل لم يرد حتى إعداد هذا الخبر.