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أخبار محلية > ‏‏بالفيديو : بلاغ يغلق بسطة مواطنة في جازان.. ومحافظ بيش يتفاعل معها
27/10/2021   6:46 م

‏‏بالفيديو : بلاغ يغلق بسطة مواطنة في جازان.. ومحافظ بيش يتفاعل معها

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تسبب تقديم بلاغ من أحد الأشخاص إلى بلدية محافظة بيش بمنطقة جازان في إغلاق بسطة مواطنة، لتلجأ بعدها لنشر قصتها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المواطنة حنين هادي، في حديثها لـ”أخبار 24“، إن محافظ محافظة بيش تفاعل مع قصتها، وقرر دعمها والوقوف إلى جانبها.

وبينت أنها قامت بإنشاء بسطتها على أحد الطرق الرئيسية في محافظة بيش؛ بسبب الظروف المادية الصعبة التي تعيشها عائلتها، خصوصاً أن والدها كبير في العمر وغير قادر على العمل.

وأضافت في حديثها أن أحد رجال الأعمال بمنطقة جازان أعلن عن تقديم دعم لها، إلا أنه لم يصلها حتى الآن أي شيء.

‏‏بالفيديو : بلاغ يغلق بسطة مواطنة في جازان.. ومحافظ بيش يتفاعل معها

أخبار محلية
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