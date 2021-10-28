السفير الصيني ينشر صورة له في أحد الأماكن السياحية بالمملكة ويعلق: أستمتع بأيامي في السعودية الخضراء

نشر السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، اليوم (الأربعاء)، تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، تتضمن صورة له، مؤكدا أنه يستمتع بأيامه في السعودية الخضراء.
وظهر تشينغ في الصورة كأنه في لحظات استجمام، وهو مسترخٍ على بساط في محيط أرض زراعية، وخلفه مجموعة من الأشجار الخضراء وبجواره أبريق شاي.
ولاقت تغريدة السفير الصيني تفاعلا من قبل متابعيه، حيث أثنوا على اهتمامه بثقافة وطبيعة المملكة.
استمتعُ بأيامي في #السعودية_الخضراء pic.twitter.com/6HRUxGNBjH
— Chen Weiqing (@AmbChenWeiqing) October 27, 2021
وفق “أخبار 24”.