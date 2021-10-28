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أخبار محلية > السفير الصيني ينشر صورة له في أحد الأماكن السياحية بالمملكة ويعلق: أستمتع بأيامي في السعودية الخضراء
28/10/2021   8:18 ص

السفير الصيني ينشر صورة له في أحد الأماكن السياحية بالمملكة ويعلق: أستمتع بأيامي في السعودية الخضراء

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نشر السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، اليوم (الأربعاء)، تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، تتضمن صورة له، مؤكدا أنه يستمتع بأيامه في السعودية الخضراء.

وظهر تشينغ في الصورة كأنه في لحظات استجمام، وهو مسترخٍ على بساط في محيط أرض زراعية، وخلفه مجموعة من الأشجار الخضراء وبجواره أبريق شاي.

ولاقت تغريدة السفير الصيني‎‎‎ تفاعلا من قبل متابعيه، حيث أثنوا على اهتمامه بثقافة وطبيعة المملكة.

وفق “أخبار 24”.

السفير الصيني ينشر صورة له في أحد الأماكن السياحية بالمملكة ويعلق: أستمتع بأيامي في السعودية الخضراء

أخبار محلية
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