هاشم سرور: أزمة النصر في الفوضى التي تصنعها الجماهير

كشف نجم نادي النصر والمنتخب الوطني السابق، هاشم سرور، عن مشكلة يعاني منها النادي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تراجع مستوى الفريق الكروي مؤخرًا.
وقال “سرور”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مشكلة النصر في الفوضى التي تصنعها الجماهير”.
وتابع: “فريق عنده أفضل الأجانب المحترفين وأفضل اللاعبين المحليين وجميعهم صغار في السن ومع ذلك عليه حرب غير طبيعية مع بعض مشاكل أغلاط الحكام”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح “هاشم سرور”: “الحل للنصر الاهتمام بلاعبيه والفوز في المباريات تجعل من الحاقد حمل وديع ومن المتربص مزهرية من دون زهور”.
مشكلة النصر في الفوضى
التي تصنعهاالجماهير فريق عنده افضل الاجانب المحترفين وأفضل اللاعبين المحليين وجميعهم صغار في السن ومع ذلك عليه حرب غير طبيعيه مع بعض مشاكل أغلاط الحكام والحل للنصر الاهتمام بلاعبيه والفوز في المباريات تجعل من الحاقد حمل وديع ومن المتربص مزهرية من دون زهور😂 pic.twitter.com/VGVT2790Jc
— هاشم سرور (@Hashem_S6) October 27, 2021