“الحبوب” تطرح مناقصة لاستيراد 655 ألف طن قمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الخميس)، طرح المناقصة السادسة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة من يناير إلى أبريل المقبل.
وأوضحت المؤسسة أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 11 باخرة بواقع باخرة واحدة لميناء جازان، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري، و4 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
الجدير بالذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية 2.1 مليون طن، بجانب شراء إنتاج المزارعين المؤهلين من القمح المحلي بكمية 576 ألف طن.
وفق “أخبار 24”.