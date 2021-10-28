وزير الصناعة يكشف عن مشروعين قيد التنفيذ لتأسيس مصانع لشركات السيارات في المملكة

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريِّف، عن مشروعين لتأسيس وجود صناعي لشركات صناعة السيارات في المملكة.
وأوضح “الخريِّف” أن المشروعين قيد التنفيذ في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كموقع لإقامتهما.
وأكد، في مقابلة مع قناة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن هناك محادثات تُجرى مع مصنعي السيارات لإنشاء مصانع لهم على الساحل الغربي للمملكة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن شركة “لوسيد موتورز”، التي يعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر المساهمين فيها، تخطط لبناء مصنع في المملكة كجزء من استراتيجية لتطوير مركز لصناعة السيارات.