استشارية تقدم 5 نصائح لوقاية الجلد من الجفاف والأكزيما في الشتاء

قدمت استشارية الأمراض الجلدية، الدكتورة نجلاء الدوسري، عدة نصائح وإرشادات للعناية بالجلد في فصل الشتاء والتخفيف من الجفاف والأكزيما.
وأوضحت الدوسري أن الاستحمام بماء فاتر لفترة قصيرة، مع استعمال غسول للبشرة الجافة خالٍ من العطر، يقلل من تعرض الجلد للجفاف.
ونصحت بعدم استخدام الليفة الخشنة، بالإضافة لترطيب الجلد بكريم خالٍ من العطر لأصحاب البشرة الجافة مرتين يوميًا إحداهما عقب الاستحمام، لافتة إلى إمكانية استخدام جهاز ترطيب في غرفة النوم.وفق “أخبار 24”.
ونوهت الدوسري إلى أهمية تجنب استخدام المرطبات أو زيوت أو غسولات الاستحمام التي تحتوي على الشوفان أو الفول السوداني، للأطفال أقل من سنتين، لتجنب التحسس المبكر لهذه المشتقات.