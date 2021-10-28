يعد فيتامين “C” أو “ج”، أحد الفيتامينات الأساسية الضرورية لجسم صحي، وهو مسؤول عن عدة وظائف مهمة في الجسم، بينها نمو العظام وصحة الأوعية الدموية والتئام الجروح، وتكوين الكولاجين، ونقص هذا العنصر في الجسم يؤدي إلى أضرار عدة.
وتتمثل الأضرار التي قد تنتج عن نقص فيتامين (سي)، في نزيف اللثة والضعف والإرهاق والطفح الجلدي، وغيرها، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز أعراض نقص هذا الفيتامين.
التعب والإرهاق
يعد التعب والإرهاق غير المبررين، وانخفاض الشهية والتهيج وآلام المفاصل دون سبب واضح، من أبرز أعراض نقص فيتامين “سي”.
فرط نشاط الغدة الدرقية
يعتبر فيتامين سي من العناصر الرئيسية المهمة لصحة الغدة الدرقية، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي لفترات طويلة إلى إفراز مفرط للهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية، ومن أعراض ذلك فقدان الوزن غير المقصود، وخفقان القلب، وزيادة الشهية، والعصبية، والرعشة، والتغيرات في نمط الدورة الشهرية لدى النساء.
فقر الدم
يساعد فيتامين “سي” على امتصاص الحديد من الغذاء، ويعد وجوده أمرًا حيويًا للوقاية من أمراض فقر الدم، الناتج عن انخفاض عدد أو جودة خلايا كرات الدم الحمراء في الجسم.
وتتمثل أعراض فقر الدم في التعب، والشحوب، وضيق التنفس، والدوخة، وفقدان الوزن.
نزيف اللثة
يقوي فيتامين “سي” اللثة والأسنان، وقد يؤدي نقصه إلى نزيف اللثة وأمراضها، وهو الأمر المتعلق مباشرة بصحة الأسنان والفم.وفق “أخبار 24”.
أمراض الجلد
يحتوي فيتامين “سي” على خصائص مضادة للأكسدة، ويلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الكولاجين الذي يعزز صحة الجلد، فيما يمكن أن يؤدي نقصه إلى آفات جلدية تظهر أعراضها المبكرة في شكل بقع ونزيف بسيط تحت الجلد.
كيفية تعويض نقص فيتامين “سي”
تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين “سي” في نظامك الغذائي أفضل طريقة لتعويض نقص هذا الفيتامين، وتناول كميات كبيرة من الفواكه الحمضية والخضراوات الغنية بفيتامين سي، كما يجب تجنب التدخين حيث أثبتت الدراسات أن التدخين يقلل من كميات فيتامين سي في الجسم، ويمكن أيضًا تناول أقراص فيتامين “سي”، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي منها.