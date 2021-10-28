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اخبار رياضية > بالصور.. الهلال يعلن إصابة “البليهي” وجاهزية “البريك” قبل موقعة الأهلي
28/10/2021   2:06 م

بالصور.. الهلال يعلن إصابة “البليهي” وجاهزية “البريك” قبل موقعة الأهلي

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أعلن نادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، عن غياب لاعبه علي البليهي، عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، بسبب إصابته بالإنفلونزا؛ وذلك قبل مواجهة نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري المحترفين.

وفرض المدير الفني لفريق الهلال، المدرب البرتغالي جارديم، تدريبات شملت جملا تكتيكية على جزء من مساحة الملعب، واختتم المران بمناورة فنية شهدت مشاركة الظهير الأيمن محمد البريك.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة مضيفه الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

ويشتمل مران الهلال غدًا الخميس على الوجود في مقر النادي عند الساعة 3.30 مساءً وسيبدأ المران عند الساعة 4.30 مساءً، وستغادر بعثة الفريق إلى جدة مساء عند الساعة 7.45 مساءً.

مران الهلال

مران الهلال

مران الهلال

مران الهلال

مران الهلال

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. الهلال يعلن إصابة “البليهي” وجاهزية “البريك” قبل موقعة الأهلي

اخبار رياضية
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