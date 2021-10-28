الإصابة تضرب محترف النصر “حمد الله” قبل مواجهة الفيحاء

أعلن المركز الإعلامي لنادي النصر، مساء اليوم الأربعاء، إصابة محترفه المغربي عبدالرزاق حمد الله، قبل مواجهة الفيحاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال النصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، مساء اليوم، إن مهاجم الفريق المغربي “حمد الله”، حضر في العيادة الطبية؛ نظرا لتعرضه لكدمة وتورم خفيف في الركبة.
ويستعد النصر لمواجهة الفيحاء، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المجمعة، من خلال تدريبات لياقية وتكتيكية، ومناورة على كامل الملعب. وفق “أخبار 24”.