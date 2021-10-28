وزير التعليم يطلق المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX”

أطلق وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX “، لتمكين الجهات في قطاع التعليم والتدريب من تقديم تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع يساهم في تنمية قطاع التعليم الإلكتروني في المملكة.
وتهدف منصة “FutureX ” إلى تعزيز موثوقية التعليم والتدريب الإلكتروني، وتوفير فرص تعلم توافق احتياجات المستقبل، إلى جانب تحسين سرعة استجابة التعليم الإلكتروني للمتغيرات وتعزيز كفاءته.
وتقدم المنصة 3 خدمات رئيسة، تتمثل في توفير المنصات التعليمية، وصناعة المحتوى التعليمي، بالإضافة إلى تسهيل التعاون وبناء الشراكات المحلية والعالمية بين الجهات وروّاد التعليم الإلكتروني.
وقدمت المنصة مبادرة أساس، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجامعات السعودية لتمكينها من بناء تجربة تعليمية مخصصة من خلال مستودع المقررات النموذجي، للوصول إلى مقررات ومهارات أساسية للمرحلة الجامعية بنظام المقررات الإلكترونية هائلة الالتحاق (MOOC).
وفق “أخبار 24”.