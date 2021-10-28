إطلاق الحساب الرسمي للملك عبدالعزيز على “تويتر”

أطلقت دارة الملك عبدالعزيز الحساب الرسمي للملك عبدالعزيز في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بهدف نشر جوانب مهمة وملهمة من شخصية الملك المؤسس.
وسيستعرض الحساب ما تميز به الملك المؤسس من رؤية استشرافية بعيدة المدى مع إلمام واسع بما يدور في العالم من تطورات وأحداث سياسية واقتصادية.
ويسعى الحساب أيضاً إلى عرض شهادات المؤرخين الذين عاصروا المؤسس، كما يوثق الأحداث والمناسبات المختلفة التي عاشتها المملكة في عهده، والعلاقات الدبلوماسية التي أقامها مع عدد من الرؤساء العرب والأجانب في لقاءات تاريخية. وفق “أخبار 24”.
كما سيعرض الحساب عددا من الوثائق النادرة ذات العلاقة بإدارة الملك عبد العزيز لشؤون البلاد الداخلية.
حين يُعد أعظم الرجال على مر التاريخ
فالملك عبدالعزيز واحد من أهمهم بلا منازع 📜#الملك_المؤسس pic.twitter.com/7YRObSXQu4
— الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) October 28, 2021
ثقة #الملك_الشاب بالله ثم بما لديه من طموح جاد .. من أعظم أسباب بنائه لأمجاد هذه البلاد 🇸🇦#الملك_المؤسس pic.twitter.com/iLtsbbXcTL
— الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) October 27, 2021
كيف تنهض الأمم؟
يجيب الملك عبدالعزيز 💬#قال_المؤسس#الملك_المؤسس pic.twitter.com/e3h19M3DBN
— الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) October 26, 2021
قصة استرداد #الملك_الشاب للرياض .. أول فصول كتاب البطولات التاريخية 📖#الملك_المؤسس pic.twitter.com/o1DwZwJ71T
— الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) October 25, 2021