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أخبار محلية > إطلاق الحساب الرسمي للملك عبدالعزيز على “تويتر”
28/10/2021   7:31 م

إطلاق الحساب الرسمي للملك عبدالعزيز على “تويتر”

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أطلقت دارة الملك عبدالعزيز الحساب الرسمي للملك عبدالعزيز في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بهدف نشر جوانب مهمة وملهمة من شخصية الملك المؤسس.

وسيستعرض الحساب ما تميز به الملك المؤسس من رؤية استشرافية بعيدة المدى مع إلمام واسع بما يدور في العالم من تطورات وأحداث سياسية واقتصادية.

ويسعى الحساب أيضاً إلى عرض شهادات المؤرخين الذين عاصروا المؤسس، كما يوثق الأحداث والمناسبات المختلفة التي عاشتها المملكة في عهده، والعلاقات الدبلوماسية التي أقامها مع عدد من الرؤساء العرب والأجانب في لقاءات تاريخية. وفق “أخبار 24”.

كما سيعرض الحساب عددا من الوثائق النادرة ذات العلاقة بإدارة الملك عبد العزيز لشؤون البلاد الداخلية.

إطلاق الحساب الرسمي للملك عبدالعزيز على “تويتر”

أخبار محلية
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